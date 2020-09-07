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İzmir'de sahte nargile tütünü operasyonu: 2 gözaltı

İzmir’de yasal nargile tütünü üretimi yapan bir fabrikada, 76 bin 570 paket bandrolsüz ve sahte bandrollü nargile tütünü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de yasal nargile tütünü üretimi yapan bir fabrikada, 76 bin 570 paket bandrolsüz ve sahte bandrollü nargile tütünü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de faaliyet gösteren ve yasal nargile üretimi yapan bir fabrikada sahte nargile tütünü bulunduğuna dair bilgi edindi. Harekete geçen ekiplerin fabrikaya yaptığı operasyonda 76 bin 570 paket bandrolsüz ve sahte bandrollü nargile tütünü ele geçirildi.


Yapılan operasyonda olayla ilgili Y.K. ve H.K. isimli 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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