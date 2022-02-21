İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de sahte parayla akaryakıt aldıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı

İzmir’de sahte parayla akaryakıt aldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir'de sahte parayla akaryakıt aldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramada, çok sayıda sahte para, döviz ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta bir akaryakıt istasyonundan sahte parayla yakıt aldığı belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin plakasını tespit ederek aracı takibe alan ekipler, aracı Gaziemir ilçesinde durdurdu. M.Ş.N. ve T.Y. adlı iki şüphelinin üst ve ev aramasında, sahte 100 liralık banknotlar halinde 3 bin 900 lira, sahte 200 dolar ve 0,35 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.

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