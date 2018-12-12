İzmir'de sahte rakı operasyonu

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir ev ve arazide yapılan operasyonda 83.5 litre sahte rakı geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aliağa'da sahte rakı üretildiği bilgisini alan Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir ev ve araziye operasyon düzenledi. Operasyonda 83.5 litre sahte rakı ele geçirildi. Sahte rakı üreten şüpheliler G.B., M.R.M. ve İ.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.