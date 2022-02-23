İzmir'de saka kuşu avlayan şahsa 41 bin 45 TL para cezası kesildi

İzmir'in Menemen ilçesinde koruma altında olan saka kuşlarını avlayan şahsa 41 bin 45 TL para cezası kesildi. Canlı halde bulunan 40 saka kuşu ise doğaya salındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menemen ilçesi Çavuş Mahallesi'nde bulunan Gediz Nehri kenarında neslinin tükenme tehlikesine karşı koruma altına alınan saka kuşlarının tuzakla avlandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgede yapılan kontrollerde H.Ç. isimli şahsın tuzakla saka kuşu avladığını tespit etti. Ekipler, yapılan aramalarda avda kullanılan 5 metrekarelik ağ, 20 metre tuzak ipi, 12 metre beyaz ağ ipi, 3 adet el yapımı ahşap kuş kafesi, 40 adet canlı saka cinsi kuş ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edilirken, kuşlar doğaya bırakıldı. H.Ç. isimli şahsa ise Kara Avcılığı Kanunu gereğince 41 bin 45 TL idari para cezası uygulandı.