İzmir'de salgına karşı mücadelede ortak akıl

Tunç Soyer, "Bu salgınla başa çıkabilmenin tek yolu kamunun, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendikalarla el ele vermesidir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyayı tehdit eden korona virüsü salgınına karşı mücadeleye sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve sendikaları da dahil etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yönetiminde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, üst düzey bürokratlar, genel müdürler ve başkan danışmanlarının internet üzerinden yaptığı haftalık koordinasyon toplantısına; İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık ve İzmir Dayanışma Gönüllüleri Başkanı Ali Süha Sabuktay da katıldı.

Korona virüsü krizi sürecinde belediyenin ve sivil toplum örgütlerinin üstlenmesi gereken görev ve sorumluluklar konusunda görüşlerini belirten katılımcılar, somut iş birliğine hazır olduklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Bu salgınla başa çıkabilmenin tek yolu kamunun, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendikalarla el ele vermesidir" dedi.

"Salgını birlikte aşacağız"

Tunç Soyer, İzmir'de salgınla mücadele için demokratik zeminlerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Bunun hem İzmir'e faydasının çok büyük olacağına hem de Türkiye'ye örnek olacağına inanıyoruz. Yaptığımız her şey aslında bu amaca yönelik olarak tecelli ediyor. Bütün arzumuz demokratik bir mücadele yöntemiyle; şeffaf, hesap verilebilir, dayanışmacı, katılımcı ve adil bir yönetim biçimiyle bu salgının tahribatını azaltmak. O nedenle bugün sivil toplum örgütü, meslek odası ve sendika temsilcileriyle bir araya geldik. Bu bir ilk adım. Bundan sonra bu krizle nasıl başa çıkarırız, nasıl birbirimizi dinleriz, nasıl daha kalıcı tedbirler hayata geçiririz ve nasıl bu krizden daha az insanın etkilenmesini mümkün kılarız diye birlikte düşüneceğiz. Salgını birlikte aşacağız" şeklinde konuştu.