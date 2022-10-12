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İzmir'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

İzmir’in Karaburun ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.


Kaza, saat 14.00 sıralarında Anbarseki Mahallesi Eşendere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İ.A. (56) idaresindeki 35 DZ 410 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 110 AKS ekiplerince araç içerisinde sıkışan sürücü İ.A., bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Urla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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