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İzmir'de "Şeb-i Arus" töreni

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mevlana’nın 745.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mevlana'nın 745. vuslat yıl dönümünde Konyalılar Vakfı ile birlikte bir anma programı düzenlediğini ifade ederken, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM)'ndeki Şeb-i Arus Töreni ve Tasavvuf Müziği Konseri'nin 20 Aralık Perşembe akşamı gerçekleştirileceği ifade edildi.


İzmir, Mevlana Haftası kapsamında önemli bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konyalılar Vakfı tarafından düzenlenen Hz. Mevlana'yı Anma Şeb-i Arus Sema Töreni ve Türk Tasavvuf Müziği Konseri, 20 Aralık Perşembe akşamı saat 20.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilecek. İki bölümden oluşan konserde; klasik Türk müziği korosu sanatçıları sema töreni ve Erdem Özgen'in performansıyla Türk tasavvuf müziği konseri yer alacak.


Şeb-i Arus, Farsça olup 'Düğün Gecesi' anlamını taşıyor. Bu etkinlik geleneği, 17 Aralık 1273 tarihinde vefat eden Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Bizim ölümümüz, ebedî bir düğündür" sözünden geliyor. Bu nedenle her yıl yurdun farklı illerinde gerçekleştirilen anmalar "vuslat töreni" olarak adlandırılıyor.

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