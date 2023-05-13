İzmir'de seçim sandıkları kuruluyor

Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İzmir'deki 3 milyon 442 bin 424 seçmenin oy kullanacağı toplamda 9 bin 877 sandık okullarda kurulmaya başlandı.

Türkiye'de yarın yapılacak Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için tüm ülkede olduğu gibi İzmir'de de seçim sandıkları kurulmaya başlandı.

İzmir'de 3 milyon 442 bin 424 seçmenin oy kullanacağı toplamda 9 bin 877 sandığın kurulması için çalışmalar başladı. Oy kullanılacak okullara daha önce getirilen şeffaf sandık ve oy kullanma kabinleri sandık görevlisi olan öğretmenlere teslim edildi. Sandık başkanı olarak görev yapacak olan öğretmenlerden ise bugün saat 15.00'e kadar oy kullanılacak olan sınıfları seçime hazır hale getirmeleri istendi. Sınıflarda seçim düzeni oluşturan, sandık başkanı olarak görev yapacak öğretmenler ise vatandaşların rahat oy kullanabilmeleri için koyu renkli kabinleri sınıflara yerleştirdi. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini belirleyecek şeffaf sandıklar da sınıflarda yerini aldı.

Oy kullanma işlemlerinin yapılacağı okullarda ise okul idarecileri ve görevli personeller, vatandaşların oy kullanacağı sandıkları rahat bulmaları için gerekli yönlendirmeleri hazırladı.