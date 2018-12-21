İzmir'de şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi için lokma dağıtıldı

Rize'de, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için İzmir'de 5 bin kişiye lokma dağıtıldı.

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER), Rize Emniyet Müdürlüğü'nde 11 Aralık 2018 tarihinde bir polis memuru tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Konak Meydanı'nda 5 bin kişilik lokma döktürdü. Cuma namazı sonrasında dökülen lokmalar kısa sürede vatandaşlara dağıtıldı.

TAY-DER Genel Başkanı Muhammed Gömük, yaptığı açıklamada, "TAY-DER, tüm terör örgütleriyle amansız bir mücadeleye girişmiş gönüllü bir sivil toplum hareketi olmasının yanı sıra, güvenlik güçleri ile de daima eş güdüm ve iş birliği içinde çalışmayı ilke edinmiş milli bir oluşumdur. Söz konusu misyonumuz uyarınca şehit emniyet müdürümüzün aziz hatırasını daima canlı tutmaya ve geride kalanlarına yardımcı olmaya çalışacağız. Lokma döktürme etkinliğimiz, her ne kadar sembolik olsa da bu vesile ile tüm emniyet güçlerimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Emniyet mensuplarının şehadeti bizleri derinden yaralamaktadır. Bu elim hadiselerinin sonlanması en büyük dileğimizdir. Şehidimize rahmet ve ailesine sabırlar temenni ediyorum" şeklinde konuştu

Saffet Satılmış isimli vatandaş da, şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin Allah mekanını cennet eylesin" diye konuştu.