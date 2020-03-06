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İzmir'de şehitler anıldı

AK Ocaklar Derneği İzmir İl Başkanlığı, "Şehitler Tepesi Boş Değil" programı kapsamında Konak Meydanı’nda düzenlediği etkinlikte tüm şehitleri andı.

AK Ocaklar Derneği İzmir İl Başkanlığı, "Şehitler Tepesi Boş Değil" programı kapsamında Konak Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte tüm şehitleri andı.


AK Ocaklar Derneği İzmir İl Başkanlığı, şehitleri unutmadı. İl başkanlığı, "Şehitler Tepesi Boş Değil" programı kapsamında ise Konak Meydanı'nda bir etkinlik düzenledi. Programda, şehitler için mevlit okutulup, lokma dağıtıldı. Dualar edilerek şehitlerin anıldığı programa; AK Ocaklar Derneği Genel Başkanı Hakan Yiğit, AK Ocaklar İzmir İl Başkanı Ömer Çakmak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı

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