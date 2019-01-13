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İzmir'de şehitlik sular altında kaldı

İzmir’de yoğun sağanak yağmur sebebiyle Konak’taki Halkapınar İstiklal Şehitliği de sular altında kaldı.

İzmir'de yoğun sağanak yağmur sebebiyle Konak'taki Halkapınar İstiklal Şehitliği de sular altında kaldı.


İzmir'de son birkaç gündür şehri teslim alan sağanak yağış sebebiyle yollar trafiğe kapanırken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Yağmur dün gece itibariyle etkisini yitirirken, Konak'ın Halkapınar semtindeki şehitlik de aşırı yağmurdan nasibini aldı. Yağmur suları sebebiyle Halkapınar İstiklal Şehitliği sular altıda kaldı. Şehitliği gören vatandaşlar yaşadıkları şaşkınlığın ardından durumu yetkililere bildirirken, İZSU çalışanları şehitliği eski haline getirmek için yoğun bir çaba sarf etti.


Yağmurun etkisini azaltmasının ardından görevliler hayatı normale döndürmek için aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor. Yağış sebebiyle sular altında kalan ve kapanan Konak 2815. Sokak'taki Yunuslar Altgeçidi de uzun uğraşlar sonucunda yeniden trafiğe açıldı. Alt geçidin yanı sıra şehrin birçok noktasında görevliler temizlik çalışmalarına devam ediyor. İzmir'de 3 gün boyunca aralıksız olarak yağan yağmur hayatı olumsuz yönde etkilerken, metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağış düştüğü açıklandı.

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