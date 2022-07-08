İzmir'de şehitliklerde buruk bayram arifesi

İzmir'de Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınları Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Buruk geçen ziyaretlerde yakınları, şehitlerin kabirlerini temizleyerek çiçekler bıraktı.

İzmir'de Kurban Bayramı arifesinde yakınları, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Sabah saatlerinden itibaren şehitliklere giden aileler, çocuklarının mezarları başında dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Şehit olan yakınlarının kabirlerini suyla ve elle temizleyen aileler, hüzünlü bir bayram arifesi yaşadı.

"Burası sanki onun eviymiş gibi"

1995 senesinde Şırnak'ta terhisine 3 gün kala şehit olan Kemal Keser'in ablası Zuhal Akın, kardeşinin kabrini onun evi gibi gördüğünü belirterek, "1995 yılında kardeşim teskeresine 3 gün kala şehit oldu. Acısı her zamanki gibi. Unutulacak bir acı değil. Alışmaya çalışıyoruz, ziyaretlerine geliyoruz. Bir tane erkek kardeşim vardı, Allah onu bizden çok sevmiş demek ki böyle bir mertebeyi nasip etti ona. Yıllar çok çabuk geçiyor ama acısı hiçbir zaman unutulmaz. Burası sanki onun eviymiş gibi geliyoruz, dua edip ziyaret ediyoruz" diye konuştu.

"Oğluma kavuşmadan bayram edemiyorum"

Oğlunun acısını 21 senedir yaşadığını söyleyen 2001 yılında şehit olan Tabip Üsteğmen Murat Özkan'ın annesi Asuman Özkan ise, oğlunun kabri başında gözyaşlarına hakim olamadı. Bayram arifesinde oğlunun kabri başında dua eden Özkan, "Oğlum göreve giderken Konya'da trafik kazasında şehit oldu. Allah kimseye evlat acısı vermesin, çok kötü. Çocuğum orada yatarken bayram gelmiş benim neyime. Oğluma kavuşmadan bayram edemiyorum, ne zaman vaktimiz gelecek o zaman kavuşacağız. Biz şehit anneleri olarak buraya geldiğimiz zaman mutlu oluyoruz. Onun evine gelmiş gibi hissediyorum kendimi" açıklamasında bulundu.

1992 yılında Tunceli'de şehit olan Jandarma Onbaşı Okan Özkuman'ın annesi Müberra Özkuman, "Her bayram öncesi olduğu gibi ziyaretine geliyoruz. Tek oğlumdu. İnşaat mühendisliği okurken okuluna ara verdi askere gitti ve görevdeyken şehit oldu. Bayram bizim için çok zor. Torunlarım geliyor artık onlarla oyalanıyorum, Allah onlara uzun ömür versin" dedi.