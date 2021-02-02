İzmir'de sel suları nedeniyle denizin rengi değişti

İzmir'de sağanak yağışın ardından taşan derelerden denize akan sel suları nedeniyle İzmir Körfezi'nin rengi değişti. Derelerin taştığı bazı yerlerde de yollarda göçük meydana geldi.

İzmir'de gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış etkisini göstermeye devam ederken, İzmirliler sel felaketinden olumsuz etkilendi. Sel felaketi nedeniyle kentin en işlek caddelerinde trafik kilitlenirken, sel suları nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Kuvvetli sağanak yağış ile birlikte özellikle Karşıyaka, Bayraklı, Konak ve Karabağlar ilçelerindeki dereler taştı; sel suları denize döküldü. Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde, taşan derelerden akan su denize dökülürken, İzmir Körfezi'nin rengi kahverengiye döndü.

Öte yandan Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala semtinde de dere taşınca birçok araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Sel sularının etkisiyle bazı yollarda göçme meydana gelirken, vatandaşlar ulaşımı sağlamak için alternatif yollara akın etti. Ana arterlerin kapanmasıyla sekteye uğrayan trafik sebebiyle ara sokaklarda dahi yoğun araç trafiği gözlendi.