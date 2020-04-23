İzmir'de sessiz 23 Nisan

İzmir, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sessiz geçiriyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması dün gece itibariyle başladı. 4 gün sürecek kısıtlama nedeniyle İzmir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sessizliğe büründü. Her yıl coşkunun hakim olduğu alanlarda sadece genelde kapsamı dışında olan vatandaşlar ve sokak hayvanlarının olması dikkat çekti.

Etkinlikler internet üzerinden yayınlanacak

23 Nisan nedeniyle İzmir'deki belediyeler, çeşitli etkinliklerini internet üzerinden yayınlayacak. İzmirliler, evlerinin balkonundan Türk bayrakları ile 23 Nisan kutlaması gerçekleştirecek. Ayrıca belediyelerin bando ekipleri de sokakları gezerek vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak. Öte yandan 23 Nisan kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kısıtlı katılımın olduğu bir törenle Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Yunus ekipleri ise Saat Kulesi'nde kortej oluşturdu.

Ramazan ayı başlıyor

İzmir Ramazan ayına da kısıtlama altında girecek. 4 günlük kısıtlama öncesi İzmirliler, iftar menülerini oluşturacak ürünleri almak için çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. İzmir'deki yoğunluk, istatistiklere de yansıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesinden alınan verilerine göre bir önceki sokağa çıkma kısıtlanmasının ardından 20 Nisan Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarına 308 bin 646 biniş yapıldı. Bu rakam, bir önceki pazartesi günü (13 Nisan) 267 bin 262 iken, iki hafta önceki pazartesi günü (6 Nisan) ise 277 bin 259 olarak sayılmıştı.