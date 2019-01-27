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İzmir'de seyir halindeki kamyonet küle döndü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde otoyolda seyreden bir kamyonet alev aldı, sürücü yangından yara almadan kurtulurken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otoyolda seyreden bir kamyonet alev aldı, sürücü yangından yara almadan kurtulurken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.


Olay, saat 14.30 sularında İzmir Çevreyolunda meydana geldi. Bayraklı yönüne seyreden M.A. idaresindeki 35 AG 9553 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Durumu çabuk fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine otoyola gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kamyonet küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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