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İzmir'de seyir halindeki servis minibüsü alevlere teslim oldu

İzmir’in Bornova ilçesinde, seyir halindeki bir servis minibüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki bir servis minibüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Olay, bugün saat 06.30 sıralarında Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Personel taşımacılığı yapan Kemal Akkonk yönetimindeki 35 S 00196 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Akkonk, servis minibüsünü sağa çekerek yangın tüpü ile müdahalede bulundu. Yangını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Olayda herhangi bir yaralanan ya da ölen olmazken, servis minibüsü kullanılmaz hale geldi. Öte yandan, dumandan etkilenen minibüs şoförü Kemal Akkonk olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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