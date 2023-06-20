İzmir'de SGK yapılandırmasına rekor başvuru

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İzmir'de bugüne kadar yapılandırma başvuru sayısı 90 bini, yapılandırılan borç tutarı ise 10 milyar lirayı aştı.

SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, işverenlerin SGK'ye olan prim ve idari para cezası borçları ile sigortalıların isteğe bağlı Ek-5 tarım sigortası, BAĞ-KUR prim borçları ve GSS prim borçlarının uygun şartlarla yeniden yapılandırılmasının detayları ve avantajları hakkında İzmirlilere bilgilendirmede bulundu. Yapılandırmanın, işverenlerin ve sigortalıların geçmiş dönemlere ait prim borçları sebebiyle katlanmak zorunda oldukları maliyetlerin azaltılması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Kurt, mart ayında başlayan başvuru sürecinde İzmir'de rekor sayılara ulaşıldığını ifade etti. Buna göre İzmir'de bugüne kadar yapılandırma başvuru sayısı 90 bini, yapılandırılan borç tutarı ise 10 milyar lirayı aştı.

Başvurular için son gün 3 Temmuz

Yapılandırma için son başvuru tarihinin Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 Temmuz'a uzatıldığına vurgu yapan Kurt, “Vatandaşlarımız yapılandırma fırsatını kaçırmamak için son başvuru tarihi olan 3 Temmuz tarihine kadar il ve ilçe merkez müdürlüklerimize başvuruda bulunabilecekleri gibi e-devlet şifreleri ile elektronik ortamda da başvurularını yapabilecekler. İşverenlerimiz e-sigorta yoluyla www.sgk.gov.tr web adresi, sigortalılarımız da isteğe bağlı Ek-5 tarım sigortası ve BAĞ-KUR prim borçları için e-devlet üzerinden il veya merkez müdürlüklerimize gelmeden elektronik ortamda başvuru yapabilirler” dedi.

Yapılandırma çerçevesi

Kurt, şu bilgilendirmede bulundu: “İşverenlerimizin 2022 aralık ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, damga vergisi borçları, 31 Aralık 2022 ve önceki tarihlerde yapılan tespitlere ilişkin idari para cezaları, 31 Aralık 2022 de dahil olmak üzere bu tarihten önce bitirilmiş olan ihale ve inşaat işyerlerine ait eksik işçilikten kaynaklı sigorta prim borçları, esnaflarımızın, avukatların, mimar, mühendis, doktor ve şirket sahiplerinin 4/1-b (BAĞ-KUR) sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta prim borçları, isteğe bağlı Ek-5 (tarım), Ek-6 (taksi ve dolmuş şoförleri), sigortalılık statülerinden kaynaklanan prim borçları yapılandırma çerçevesine alınıyor. Ayrıca fazla ve yersiz ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin borçlar da yapılandırılabilecek.”

İdari para cezaları

Cezaların yüzde 50'si ile gecikme cezaları ve zamları siliniyor. Buna göre, 31 Aralık 2022 günü veya bu tarihten önce yapılan tespitlere ilişkin olup henüz ödenmemiş olan cezaların yarısı ile işleyen gecikme cezaları ve zamları silinecek. Bunun yerine, kalan ceza tutarı ile bu tutar üzerinden Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak miktarın peşin ya da taksitle ödenmesi yeterli olacak.

Taksitle borç ödeme

Yapılandırılan borçlar peşin ödenebileceği gibi aylık dönemler halinde 12, 18, 24, 36 ve 48 eşit taksitte de ödenebilecek. Daha önceki yapılandırma kanunlarında taksitler iki ayda bir ödenirken, 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu'nda taksitler aylık dönemler olarak belirlendi.

“31 Temmuz'a uzatıldı”

Yapılandırma hakkını kaybetmemek için vadeli ödeme seçeneğini tercih edenlerin ilk taksitini, peşin ödemeyi tercih edenlerinse peşin ödemelerini en geç 31 Temmuz tarihine kadar yapmaları gerektiği belirten Yavuz Kurt, “7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca ilk taksit ödeme süresi 30 Haziran'dan 31 Temmuz'a uzatıldı. Ancak takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Dolayısı ile taksitli ödemeyi tercih edenlerin 1. ve 2. taksitlerini 31 Temmuz'a kadar ödemeleri gerekmektedir” diye konuştu.

Borcun peşin ödenmesi halinde yüzde 90 indirim fırsatı

Öte yandan, borç asıllarına (anapara) uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı silinerek yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak çok daha avantajlı şartlarla yeniden faiz hesaplanacak. Hesaplanan tutar peşin ya da taksitler halinde ödenebilecek. Borcun 31 Temmuz tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, borç aslına ilave hesaplanacak tutardan yüzde 90 oranında indirim yapılacak.

GSS prim borçları da yapılandırılıyor

2022 yılı aralık ayı ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borçları 31 Ağustos tarihine kadar gecikme zamsız ve faizsiz ödenebilecek. Ayrıca, genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine daha önce hiç başvurmamış olanlar, 31 Temmuz tarihine kadar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurduklarında, yapılacak gelir testiyle ikamet ettikleri hanede kişi başına düşen gelirlerinin brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az olduğunun tespit edilmesi halinde GSS prim borçları tamamen silinecek.