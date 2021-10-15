İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de şiddetli fırtına yüzlerce kiloluk beton blokları yerinden söktü

İzmir genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar, sahil bandında bulunan yüzlerce kiloluk beton blokları yerinden kaldırdı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir'e yaptığı uyarıların ardından kentte sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Başta Urla ve çevre ilçelerde sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterirken, kent merkezi de olumsuz koşullardan nasibini aldı. Fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Çatı uçması nedeniyle bir araçta hasar meydana geldi. İzmir Kordon'da da yine sağanak yağış ve fırtınayla deniz seviyesi yükseldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz seferleri geçici olarak durduruldu.



Dalga, beton blokları yerinden kaldırdı


Fırtına sebebiyle deniz seviyesini yükselirken, oluşan dalgalar sahil bandından bulunan yüzlerce kiloluk beton blokları yerinden kaldırdı. Cumhuriyet Meydanı'nda bazı ağaçların dalları koparken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürdü.



Bulutlar dikkat çekti


Öte yandan İzmir semalarında beliren fırtına bulutları da dikkat çekti.

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