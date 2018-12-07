İzmir'de sigara kaçakçılarına darbe

İzmir'in Menemen ilçesinde, sigara kaçakçılığına yönelik Aliağa Kom Grup Amirliğince yapılan baskınlarda, 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 18 paket gümrük olduğu değerlendirilen nargile tütünü, 72 karton tekel bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, Menemen ilçesinde sigara kaçakçılarına baskın yaptı. M.N.Y ve S.T. isimli şahısların iş yeri, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyonda 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigaraya, 18 paket gümrük olduğu değerlendirilen nargile tütününe, 72 karton tekel bandrollü boş makarona el konuldu. Gümrük kaçağı sigaranın piyasa değerinin yaklaşık 24 bin TL olduğu, önlenen kamu zararının ise 19 bin 800 TL olduğu ifade edildi. M.N.Y ve S.T. hakkında ise yasal işlem yapıldı.