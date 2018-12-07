İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de sigara kaçakçılarına darbe

İzmir’in Menemen ilçesinde, sigara kaçakçılığına yönelik Aliağa Kom Grup Amirliğince yapılan baskınlarda, 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 18 paket gümrük olduğu değerlendirilen nargile tütünü, 72 karton tekel bandrollü boş makaron ele geçirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, sigara kaçakçılığına yönelik Aliağa Kom Grup Amirliğince yapılan baskınlarda, 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 18 paket gümrük olduğu değerlendirilen nargile tütünü, 72 karton tekel bandrollü boş makaron ele geçirildi.


Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, Menemen ilçesinde sigara kaçakçılarına baskın yaptı. M.N.Y ve S.T. isimli şahısların iş yeri, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyonda 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigaraya, 18 paket gümrük olduğu değerlendirilen nargile tütününe, 72 karton tekel bandrollü boş makarona el konuldu. Gümrük kaçağı sigaranın piyasa değerinin yaklaşık 24 bin TL olduğu, önlenen kamu zararının ise 19 bin 800 TL olduğu ifade edildi. M.N.Y ve S.T. hakkında ise yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.