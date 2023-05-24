İzmir'de silah imalatı ve ticareti yapan kişi tutuklandı

İzmir'in Kınık ilçesinde silah imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aliağa Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kınık ilçesinde bir kişinin silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren polis ekipleri evini silah atölyesine çeviren şüpheli A.M.'yi yakaladı. Adreste yapılan operasyonda ise 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca namlusu ile sürgüsü, 8 adet uyuşturucu hap, 4 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda tabanca mermisi ile tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Öte yandan, olayla ilgili polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan A.M., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.