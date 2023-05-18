İzmir'de silah kaçakçılarının evinde 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin evine operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, çok sayıda ruhsatsız tabancanın yanı sıra 13 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri tespit etti. M.Y. ve M.Ç. olarak kimlikleri belirlenen şüphelilerin evine operasyon gerçekleştiren ekipler, 37 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler ve 13 kilogram skunk maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.