İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

İzmir’in Menemen ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız silah ticareti yapmak suçundan 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız silah ticareti yapmak suçundan 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Menemen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Asarlık Gölcük Mahallesi'nde Kenan P.'nin (23) ruhsatsız silah ticareti yaptığına yönelik ihbar aldı. Adrese yönelik düzenlenen operasyonda, 21 pompalı tüfek, 3 kurusıkıdan bozma tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 46 mermi ve 12 fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin yapılması üzere emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.