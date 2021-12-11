İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İzmir'in Aliağa ilçesinde, silah ve mühimmat ticareti ile uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından, silah ve mühimmat ticareti ile uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 10 Aralık sabahı saat 06.20 sıralarında, 6 hedef şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

3 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K., M.K. ve T.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.