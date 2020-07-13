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İzmir'de silahla vurulan öğretmenevi müdürü ağır yaralandı

İzmir’de bulunan Konak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda müdür olarak görev yapan Halil İbrahim Yüksel, makamında silahla vurularak ağır yaralandı.

İzmir'de bulunan Konak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda müdür olarak görev yapan Halil İbrahim Yüksel, makamında silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Konak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda müdür olarak görev yapan Halil İbrahim Yüksel ile odasında görüştüğü V.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.E. yanında bulunan tabancayla Yüksel'e ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince, ağır yaralı durumdaki Yüksel, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Öte yandan, olayın ardından hızla bölgeden uzaklaşarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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