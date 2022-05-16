İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

İzmir'in Tire ilçesinde kavga ettiği kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan şahıs yaşamını yitirirken, şüpheli ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Derebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turgay Yuvalı (40) ile Ethem Ö., henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ethem Ö., yanında bulunan av tüfeğiyle Yuvalı'ya ateş etti. Yuvalı kanlar içerisinde yere yığılırken, durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı durumdaki Yuvalı, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgay Yuvalı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, olayın şüphelisi Ethem Ö. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.