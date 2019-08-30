İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi Kordon Boyu yeşillik alanda meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Yücel Y. ve E.D. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.D. yanında bulunan silahla Yücel Y'yi yaraladı. Yaralı olay yerinde bulunan bir otomobille Alsancak Devlet Hastanesine ardından da ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kavgada kurşunlardan birisi çevredeki bir otomobile isabet ederken, olay yerinde 4 adet boş kovan bulan ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.