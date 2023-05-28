İzmir'de silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde konuşmak için bir araya geldikleri ileri sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Zafertepe Mahallesi 574. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup konuşmak için bir araya geldi. Burada grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki grubun da birbirlerine karşı tabancayla ateş açması sonucunda Abdulkadir Y. (24) başından, kardeşi Ali Y. ve 3 kişi daha vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan başından vurulan ve durumu ağır olan Abdulkadir Y., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumları hafif olan diğer 4 yaralı ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Abdulkadir Y.'nin yakınlarının hastaneye akın etmesi üzerine polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.