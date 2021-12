İzmir'de silahlı kavga: 2 kardeş ağır yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 2 kardeş, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Eskioba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, değirmende çalışan M.T. ve oğlu T.T. ile otomobille değirmene gelen ve kardeş oldukları öğrenilen H.E. (31) ve E.E. (24) arasından tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından H.E. ve E.E.'nin silahla havaya ateş etmesinin ardından değirmenden tüfeği alan T.T. otomobile doğru ateş etti. Açılan ateş sonucu ağır şekilde yaralanan kardeşler, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından H.E. ile E.E. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan T.T.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, şüphelinin babası ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.