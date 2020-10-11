İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında telefon alış verişi konusunda tartışma çıkması sonucu 3 kişi bacağından silah ile vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gazeteci Hastan Tahsin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, internetten telefon alış verişi yapan ve kardeş oldukları öğrenilen Ali İ. A. ile Fevzi A. aldıkları telefonun arızalı olduğu iddiası ile Emre T., Emre K. ve Kadir K. ile kafede buluştu. Buluşma sonrası şahıslar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Fevzi A., yanında bulunan silah ile E.T., E.K., ve Kadir K'nin bacaklarına ateş etti. Açılan ateş sonucu şahıslar kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerine ticari taksi ile gelen şüpheliler, tekrar ticari taksiye binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatılırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.