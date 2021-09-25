İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde misafirlikten dönen bir kişi, sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 370 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre misafirliğe gittiği arkadaşlarından eve dönmek için çıkan Serdar Maya'nın (29) yanında hafif ticari bir araç durdu. Araç içerisinden açılan ateş sonucu Serdar Maya kanlar içerisinde yere yığılırken, araç bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Serdar Maya, sağlık ekipleri tarafından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin beyaz renkli hafif ticari araçla kaçtığını tespit etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.