İzmir'de silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, sokakta silahlı saldırı sonucu boynundan vurulan Serkan K. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 23.00 sıralarında Kadriye Mahallesi 691 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan K., sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Serkan K., boynuna isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde durumu ağır olduğu belirlenen Serkan K., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Serkan K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, görgü tanıkların ifadeleri ile olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışması başlattı.