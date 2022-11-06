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İzmir'de sın bir haftada 401 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında toplam 15 göçmen kaçakçılığı olayında 401 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında toplam 15 göçmen kaçakçılığı olayında 401 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 7 organizatörden 3'ü ise tutuklandı.


Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Çeşme'de 4, Menderes'te 3, Karaburun'da 2, Seferihisar'da 2, Urla'da 2, Aliağa'da 1 ve Dikili'de 1 olmak üzere toplam 15 göçmen kaçakçılığı olayında 401 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 7 organizatörden 3'ü tutuklanırken, yakalanan 401 düzensiz göçmen ise adli ve idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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