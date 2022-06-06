İzmir'de sinema için iş birliği

Bağımsız Film Yapımcıları için İş Planı dersi çerçevesinde, öğrenciler, 9 film projesi hazırlayarak kurum temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan jürinin karşısına çıkarken birinci seçilen projeye ise İzmir Sinema Ofisi Kısa Film Yapım Danışmanlığı Ödülü verildi.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarımı Bölümü, akademi ile sektörü buluşturmak, öğrencilerine deneyim kazandırmak için İzmir Sinema Ofisi ile iş birliği yapıyor. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sevcan Sönmez ve Araştırma Görevlisi Sertaç Koyuncu'nun yürütücülüğündeki Bağımsız Film Yapımcıları için İş Planı dersi çerçevesinde, film projesi geliştirme atölyesi ve yarışması düzenlendi. İzmir Sinema Ofisinden Gülen Saygı,

Yusuf Saygı, Görkem Kiter ile akademisyenler Doç. Dr. Sevcan Sönmez, Dr. Öğretim Üyeleri Dilara Balcı Gülpınar ve Onur Çakaloz ile Uzman Kerem Kaban'ın jüri üyesi olduğu etkinlikte öğrenciler 9 projeyi beğeniye sundu.

Yönetmen ve yapımcıdan oluşan 2 kişilik öğrenci grupları halinde sunum yapılırken değerlendirme sonucunda, Barış Kösem ve Aleyna Songelen'den oluşan ekip İzmir Sinema Ofisi tarafından sağlanacak Kısa Film Yapım Danışmanlığı Destek Ödülünü kazandı. Etkinlik sonrasında, proje sahibi diğer öğrenciler de jüri üyelerinden hem değerlendirmelerini aldı hem de sektör profesyonelleri ile bir araya gelebilecekleri farklı danışmanlık hizmetleri için İzmir Sinema Ofisi ekibi ile görüştü.