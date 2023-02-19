İzmir'de sırtından bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, oğlunun da yaralandığı kavgada sırtından bıçaklanan şahıs, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cengizhan Mahallesi 1620/12 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Erdal Çiçek (49) ve oğlu Ufuk Ç., henüz belirlenemeyen sebepten dolayı Kadir D., ile tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine Kadir D., üzerinde bulunan bıçakla Erdal Çiçek ve oğlu Ufuk Ç.'yi bıçakladı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince sırtından bıçaklandığı belirlenen ve durumu ağır olan Erdal Çiçek, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, oğlu Ufuk Ç., ile darp sonucu yaralı olan Kadir D. ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Erdal Çiçek, bugün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ufuk Ç.'nin hastanede tedavisi sürerken, kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan Kadir D. ise gözaltına alındı.

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Erdal Çiçek'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.