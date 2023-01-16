İzmir'de sisli hava etkili oldu

İzmir'de sabah saatlerinde bazı noktalarda etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Puslu hava dron ile havadan da görüntülendi.

İzmir'de genellikle dış ilçelerde etkili olan sisli hava, bu sabah saatlerinde şehir merkezinde de etkili oldu. Bazı noktalarda görüş mesafesini de düşüren sis, güneşin yükselmesinin ardından etkisini yitirdi. Şehir merkezindeki puslu hava Kadifekale'den ve Belkahve'den görüntülenirken, Bayraklı ve çevresi ise dron ile havadan görüntülendi.