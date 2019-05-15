İzmir'de siyanür zehirlenmesinde korkunç iddia: "Şerbet yaptım, tadın"

İzmir'de, üniversite öğrencisinin internetten sipariş ettiği siyanür ile anne ve babanın öldüğü, iki kardeşin tedavisinin sürdüğü olayda korkunç iddia ortaya atıldı. Gencin, iddiaya göre anne ve babasına "Size şerbet yaptım, tadın” diyerek siyanürü içirdiği öne sürüldü.

Bayraklı Soğukkuyu Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi M.C.K. (21), deney yapmak için internetten potasyum siyanür sipariş etti. İddiaya göre internette kimyasal ürün ticareti yapan M.C.K., eve getirdiği siyanürü anne ve babasına “Size şerbet yaptım” diyerek içirdiği ileri sürüldü. Daha sonra ise siyanürden içen anne Fatma (39), baba Mehmet (46) rahatsızlandı. Ardından da kardeşler M.T. ve E.C.K. (4) ile kendisi de siyanürden etkilendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Siyanür etkilenen beş kişilik aile, 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba Mehmet K. ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan anne Fatma K., bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Siyanürden etkilenen iki kardeşin Ege üniversitesi Tıp Fakültesindeki tedavileri devam ederken, M.C.K. emniyete götürüldü.

Öte yandan, binaya gelen İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, evde incelemede bulundu. Yetkililer durum tespiti yaparak, binada yaşayan diğer vatandaşların durumuyla ilgili bilgi aldı.