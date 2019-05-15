İzmir'de siyanürden 2 kişi öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kimya öğrencisi olduğu öğrenilen gencin internetten satın aldığı siyanür, deney yaptığı sırada yere döküldü. Yere dökülen siyanürden evde bulunan 5 kişi zehirlendi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Olay, Salı akşamı saat 22.30 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi 6062/1 sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan(21), internetten satın aldığı potasyum siyanür ile evde deney yaparken küçük kardeşi Emir Can Kalkan'ın karışımı devirmesi sonucu siyanür yere döküldü. Yere dökülen siyanürden evde bulunan baba Mehmet Kalkan(46), anne Fatma Kalkan(39), Emircan Kalkan, Mahmut Can Kalkan ve Mehmet Taha Kalkan etkilendi. Ailenin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye intikal etti. Olay yerine gelen ekipler 5 kişilik aileyi ambulanslar ile hastanelere sevk etti. Öte yandan, ekipler olayın gerçekleştiği apartmanı tahliye ederek önlem aldı. Siyanürden etkilenen Mehmet Kalkan kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, anne Fatma Kalkan ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kalkan ailesinin 3 çocuğunun ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Mahmut Can Kalkan'ın ifadesine başvurdu. Kalkan ilk ifadesinde, internetten satın aldığı potasyum siyanürün evde deney yaptığı sırada yere döküldüğünü söylediği öğrenildi.