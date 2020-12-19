İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de sobadan çıkan yangın kulübeyi sardı

İzmir’in Konak ilçesinde bir otoparkın kulübesinde sobadan çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde bir otoparkın kulübesinde sobadan çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre yangın saat 16.30 sıralarında Turgut Reis Mahallesi 360 çıkmazında meydana geldi. İddiaya göre otoparkın bekçiliğini yapan şahsın kulübenin dışında yaktığı sobadan çıkan alevler bir anda çevreyi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, otoparkın yanında bulunan okul bahçesine sirayet etmeden yangını kısa sürede kontrol altına aldı.


Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.