İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de sobadan sızan gazdan 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, Millet Mahallesi 2538 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Onur Uruş'tan (30) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, Uruş'un kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Uruş'un anne ve babasıyla yaşadığı, ailesinin tedavi için hastanede bulunduğu ve Uruş'un evde tek olduğu öğrenildi.


Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Uruş'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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