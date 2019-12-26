İzmir'de soğuk hava etkili oldu, yüksek kesimler beyaza büründü

İzmir'de soğuk hava etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başlarken, yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur etkili oldu. İzmir'in uzak ilçelerinden Ödemiş de kar yağışından nasibini alırken, ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı hava durumu tahminlerine göre İzmir önümüzdeki günleri parçalı bulutlu olarak geçirecek. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından yüksek rakımlı Ödemiş ilçesinden kar yağışı haberi geldi. Ödemiş'in yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza bürünürken kartpostallık görüntüleri de beraberinde getirdi. Meteorolojinin verdiği bilgilere göre soğuk havanın hafta boyunca etkili olacağı beklenirken, hava sıcaklığının hafta boyunca 0 ile 12 derece arasında seyredileceği tahmin ediliyor.