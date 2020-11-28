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İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de saat 20.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de saat 20.00 itibari ile sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama ile birlikte kentte sessizlik hakim oldu.


İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta 81 il valiliklerine korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gönderilen genel doğrultusunda yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda tüm Türkiye'de olduğu gibi, İzmir'de de kısıtlamanın ikinci haftasında saat 20.00'den yarın saat 10.00'a kadar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



Kent sessizliğe büründü


Kısıtlama ile birlikte İzmirliler adeta evlerine kapanırken, kentin en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konak Meydanı ve sokaklar sessizliğe büründü.


Öte yandan, polis ekipleri kentin birçok noktasında alınan tedbirlere uyulması için denetim yaparken, ara ara da kısıtlamanın başladığını anons etti.

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