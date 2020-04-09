İzmir'de sokak ortasında işlenen cinayetin şüphelisi tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde kız meselesi yüzünden tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Bünyamin Ö. (20) ile Burak Şahin (20) sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bünyamin Ö., elindeki bıçağı Burak Şahin'e saplayarak olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç, ambulansla kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayeti itiraf etti

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan cinayet zanlısı Bünyamin Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme'de ifade veren şüpheli, kız meselesi nedeniyle konuşmak üzere Burak Şahin ile olay yerinde buluştuklarını söyledi. Önce tartıştıklarını ardından çıkan kavgada bıçakladığını itiraf eden şüpheli, pişman olduğunu söyledi. Bünyamin Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.