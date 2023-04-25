İzmir'de sokak ortasındaki cinayette 2 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde sokak ortasında hem bıçak darbeleri hem de silahla yaralanan adamın ölümüyle ilgili 2 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Konak ilçesi Atilla Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aydın (42) cadde üzerinde ilerlerken yanına gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce hem bıçaklı hem de silahlı saldırıya uğradı. Mehmet Aydın, vücuduna isabet eden kurşun ve bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, kişi veya kişiler ise araca binip olay yerinden kaçtı. Yerde kanlar içerisinde hareketsiz yatan adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde durumu ağır olduğu tespit edilen Aydın, ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 42 yaşındaki adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonrası kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüpheliler S.Y. ve A.E., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.