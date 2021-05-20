İzmir'de sökülmesi gündeme gelen ve asbest taşıdığı öne sürülen gemiyle ilgili açıklama

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER), Aliağa'da sökülmesi gündeme gelen ve 600 ton asbest taşıdığı iddia edilen Brezilya donanmasına ait NAe Sğo Paulo adlı uçak gemisi ile ilgili derneğe ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan bir bildirim bulunmadığını açıkladı.

600 ton asbest taşıdığı iddia edilen Brezilya donanmasına ait NAe Sğo Paulo adlı uçak gemisinin İzmir'in Aliağa ilçesinde söküleceği iddiaları tartışılmaya devam ediyor. Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) geminin sökülüp sökülmeyeceği ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Tesislerimize söküm amacıyla getirilecek gemilerin geliş/izin usulleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ithalat işlemleri direktifler ile belirlenmiştir. Hurda gemi bünyelerinde bulunabilecek atık cins/ miktar kısıtlamaları ve direktife aykırı durumlarda mahrecine (geldiği vere) iade uygulamaları bu direktif kapsamında yer almaktadır. Askeri gemilerin yurda getirilişinde Basel Sözleşmesi hükümleri uygulanır. Basel Sözleşmesi gereğince hurda geminin ait olduğu devlet otoritesi tarafından uluslararası akreditasyona sahip firmalar tarafından hazırlanan/onaylanan tehlikeli maddeler envanteri, radyasyon ölçüm ve gazdan arındırma raporları ile bakanlığımızca talep edilen diğer rapor ve belgeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza sunulur. Gemilerin hareketi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı liman bildirim onayına müteakip başlayabilmektedir" denildi.