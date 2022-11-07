İzmir'de son 1 ayda 325 zehir taciri tutuklandı

İzmir'de polis ekiplerince son 1 ayda zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 bin 69 kişiye işlem yapıldı, 325 şüpheli tutuklandı. Yapılan çalışmalarda kilolarca uyuşturucu maddeler, binlerce sentetik haplar ve çok sayıda silah ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 ayda zehir tacirlerine balyoz gibi operasyonlar düzenlendi. Ekipler tarafından 4 bin 69 şahsa işlem yapılırken, bu şahıslardan 325'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 215 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilolarca uyuşturucu madde, binlerce sentetik hap ele geçirildi

Yapılan çalışmalarda; 226 kilo 544 gram esar-skank, 29 kilo 407 gram metamfetamin, 3 kilo 976 gram kokain, 529 gram sentetik kannabinoid, 122 bin 468 adet sentetik ecza maddesi, 33 bin 514 adet ectasy, bin 291 adet captagon, 66 adet hassas terazi, 28 adet tüfek, 497 adet tüfek fişeği, 62 adet tabanca, 875 adet tabanca fişeği ve 67 adet şarjör ele geçirildi.