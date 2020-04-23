İzmir'de sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği 23 Nisan programında sosyal mesafe korundu. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Mustafa Kemal Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasından altında kutlanıyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, kısa zaman içerisinde ve sosyal mesafeye uyularak yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Yahşi, yaptığı konuşmada çocuklara hitaben açıklama yaparak bayramlarını kutladı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, konuşmasında şunları kaydetti:

“Şanlı mazisi boyunca milli egemenliği, karakterine adeta nakşeden aziz milletimiz, birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek, bu toprakları bize vatan kılmıştır. Milletlerin tarihinde öyle günler vardır ki üzerinden yıllar geçse de ilk günkü önemini korur. Bugün ‘Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' şiarıyla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yılına ulaştık. Sevgili çocuklarım; 23 Nisan tarihinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından sizlere bayram olarak armağan edilmesi asla tesadüf değildir. Siz evlatlarımıza duyduğu inancın ve güvenin ifadesidir. Ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte okulundan, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından bir müddet ayrı kalan sevgili çocuklarım. Sizlerin gayretine, umuduna ve inancına şahitlik etmekten büyük bir kıvanç duyuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Bu duygularla TBMM'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk meclisteki tüm milletvekillerini, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyoruz."