İzmir'de sosyal yardımlar artarak sürüyor

Bugüne kadar 16 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıtıldığı ifade edilirken, 3 gün önce başlayan çorba ve ekmek dağıtımında da 8 bin aileye ulaşıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin korona virüsü salgını nedeniyle sosyal yardımları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kuru gıda ve hijyen paketinin yanı sıra günlük yaşamını sürdürmekte zorlanan ailelere destek için üç gün önce çorba ve ekmek dağıtımını başlattı.

Başkan Tunç Soyer, bu kampanyayı yürüten personele teşekkür ederek, yaptıkları hizmetin çok değerli olduğunun altını çizdi. Soyer, Hilal Mahallesi'ndeki dağıtıma bir süre katılarak mahalle sakinlerine moral verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin gıda paketlerini aldıklarını söyleyen pek çok vatandaş, Soyer'e teşekkür etti. Şuanda 2 bin 500 aileye sıcak çorba ve 10 bin ekmek dağıtıldığı, bu rakamların önümüzdeki günlerde arttırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "BizVarız" adıyla başlattığı dayanışma kampanyası kapsamında, 23 Mart'tan bu yana hiç geliri olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ve 1-5 yaş arası çocuğu olan 16 bin aileye; gıda, süt ve hijyen paketi ulaştırıldı. Mart ayında toplamda 88 bin çocuğa süt ulaştırıldığı ifade edildi.

Sokağa çıkamayanlar tek tek aranıyor

Büyükşehir belediyesi, evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları tek tek aramayı sürdürüyor. Telefonla aranan İzmirlilere ihtiyacı olup olmadığı sorulup, varsa talepleri yerine getiriliyor. Bu kapsamda 23 Mart'tan bu yana 65 yaş üstü 27 bin İzmirliye telefonla ulaşıldı.

Başkan Tunç Soyer, 6 Nisan'dan itibaren veri tabanına kayıtlı, ihtiyaç sahibi, işini kaybeden 40 bin aileye 400'er lira yardımda bulunacağını da açıklamıştı.