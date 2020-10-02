İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de sporcunun öldüğü kazada tutuklanan oda başkanı serbest bırakıldı

İzmir’de trafik kazasında bir sporcunun ölümüyle ilgili tutuklanan Urla Esnaf Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir'de trafik kazasında bir sporcunun ölümüyle ilgili tutuklanan Urla Esnaf Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Urla ilçesi Çeşme eski yolu üzerinde 14 Ağustos tarihinde meydana gelen trafik kazasında, Melih Vardar (27) ve Semih Vardar isimli iki kardeşin üzerinde olduğu elektrikli bisiklete Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobil çarpmıştı. Kazada yaralanan iki kardeş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Kaza sonrası gözaltına alınan Aydınhan, adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Bilirkişi raporunda ise kazanın tek sorumlusunun Ahmet Birol Aydınhan olduğu belirtilmişti. Bilirkişi raporunun ardından tekrardan yakalanarak gözaltına alınan Aydınhan, sevk edildiği Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı. Aydınhan'ın avukatının müvekkilinin kaçma şüphesinin olmadığı yönünde verdiği tutukluluğuna itiraz dilekçesi üzerine mahkeme heyeti, tutukluluk halinin kaldırılıp davanın tutuksuz olarak görülmesine karar verdi. 5 Eylül'den beri cezaevinde bulunan Ahmet Birol Aydınhan, karar sonrası tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.