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İzmir'de su baskınlarının yaraları sarılıyor

İzmir’de, sağanak yağış nedeniyle yaşanan su baskınlarının ardından en çok etkilenen ilçelerden olan Buca’da yaralar sarılıyor.

İzmir'de, sağanak yağış nedeniyle yaşanan su baskınlarının ardından en çok etkilenen ilçelerden olan Buca'da yaralar sarılıyor. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç ve başkan yardımcıları, hasarı yerinde inceleyerek su baskınlarına karşı kalıcı çözüm için çalıştıklarını ifade etti.


İzmir genelinde önceki gün etkisini gösteren sağanak yağışın açtığı yaraları sarmak için Buca Belediyesi seferberlik ilan etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından, gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saatlik yağışlarda en çok etkilenen ilçelerden birisi Buca oldu. Çoğu mahallede yoğun etki gösteren kısa süreli yağış, ev ve iş yerlerinde çok sayıda su baskınlarına neden olurken, Buca sokakları başta olmak üzere ev duvarlarında, kaldırımlarında çökmeler yaşandı.



Başkan Kılıç, hasarı yerinde inceledi


Gece geç saatlerden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri desteğiyle ilçe genelinde seferberlik başlatan belediye yetkilileri, önem sırasına göre çalışma gerçekleştirdi. Gün boyu devam eden çalışmalarda, yıkılma ve çökme yaşanan yerlerde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onarma işlemleri yaptı.


Buca genelinde yaşanan tahribat giderilmeye devam ederken, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç ve başkan yardımcıları ise ilçe genelinde hasarı yerinde inceledi. Ev ve iş yerlerinde yaşanan hasarlara karşı durum tespiti yapılırken, yaraların sarılması için harekete geçildi.



“Kalıcı çözümler için çalışıyoruz“


Yaşananların ardından Bucalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Tüm ekiplerimizle ilçemizde yaşanan hasarları onarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'in en fazla betonlaşma ve çarpık kentleşmesine sahip ilçelerinden birisi olarak yine en fazla hasarı yaşayan yerlerden birisi olduk. Buca'nın alt yapı sorununu çözmek için çalışmalarımıza başladık. Artık Buca sokaklarının göl olmaması için böyle felaketler yaşanmaması için kalıcı çözümü gerçekleştirmek istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Yağmur Suyu Atık Projesi'nin Buca'dan başlatılması için görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Çalışmaların başlamasının ardından en geç iki yıl sonra Buca'nın caddelerindeki su baskınlarını önleyeceğiz” dedi.

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