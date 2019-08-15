İzmir'de su kesintisi

Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen İzmir Çevre Yolu, Kuzey Dalı (Menemen-Aliağa-Çandarlı) otoyol inşaatı güzergahında bulunan kuyulardan İzmir'e su aktaran isale hattının iki noktasında boruların güzergahları değiştirilecek. Büyük çaplı değişiklik nedeniyle İzmir'in dört ilçesinde su kesintileri meydana gelecek.

Menemen Koyundere Kavşağı ile Yahşelli'de döşenen 2200 milimetrelik yeni boruların ana isale hattına bağlanması nedeniyle, mevcut hattın içerisindeki su boşaltılacak, yeni hattın ana isale hattına bağlantısı sağlanacak. Bu çalışmalar sırasında Manisa bölgesindeki Göksu ve Sarıkız kuyularından İzmir'e su aktarılamayacak. 20 Ağustos ile 25 Ağustos tarihleri arasında devam edecek bağlantı çalışmaları nedeniyle Karşıyaka, Bornova, Çiğli ve Bayraklı ilçelerinin bir bölümünde su belli aralıklarla kesilecek. Vatandaşların çalışmalar süresince tamamen susuz kalmaması için Tahtalı Barajı'ndan Çiğli ilçesine kısıtlı da olsa su aktaracaklarını belirten İZSU Genel Müdürü Raif Canbey, “Otoyol çalışması nedeniyle ortaya çıkan bu kesintiden etkilenen tüm hemşehrilerimizden özür dileriz. Vatandaşlarımızdan ricamız suyu tasarruflu kullanmaları. Bağlantı çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için tüm ekiplerimizi seferber ettik” dedi.

Günlere ve bölgelere göre kesinti programı ve su veriliş saatleri ise şöyle:

20 Ağustos Salı günü saat 09.00 ile 21 Ağustos Çarşamba günü saat 13.00 arasında 28 saat süreyle su verilemeyecek bölgeler: Çiğli ilçesinin Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı mahalleleri. Bayraklı ilçesinin 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Turan, Onur, Doğançay, Postacılar, Körfez mahalleleri. Karşıyaka ilçesinin Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü mahalleleri. Bornova ilçesinin Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Meriç, Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar, Mevlana, Yıldırım Beyazıt, Çınar, Rafetpaşa, Kazım Dirik mahalleleri. Bu bölgeye 21 Ağustos Çarşamba günü saat 13.00 ile 21.00 arasında 8 saat süreyle su verilecek.

21 Ağustos Çarşamba günü saat 03.00 ile 22 Ağustos Perşembe günü saat 07.00 arası 28 saat su verilemeyecek bölgeler: Karşıyaka ilçesinin Şemikler, Mavişehir, Yalı, Atakent, Fikri Altay, Demirköprü, Soğukkuyu, İmbatlı, Dedebaşı, Goncalar, Nergiz, Bahriye Üçok, Bostanlı, Aksoy, Donanmacı, Bahariye, Bahçelievler, Tuna, Alaybey, Tersane mahalleleri. Çiğli ilçesinin Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent, Köyiçi mahalleleri. Bu bölgeye 22 Ağustos Perşembe günü saat 07.00 ile 15.00 arasında 8 saat süreyle su verilecek.

21 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00 ile 23 Ağustos Cuma günü saat 01.00 arası 28 saat su verilemeyecek bölgeler: Çiğli ilçesinin Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı mahalleleri. Bayraklı ilçesinin 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Turan, Onur, Doğançay, Postacılar, Körfez mahalleleri. Karşıyaka ilçesinin Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü mahalleleri. Bornova ilçesinin Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Meriç, Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar, Mevlana, Yıldırım Beyazıt, Çınar, Rafetpaşa, Kazım Dirik mahalleleri. Bu bölgeye 23 Ağustos Cuma günü saat 01.00 ile 09.00 arasında 8 saat süreyle su verilecek.

22 Ağustos Perşembe günü saat 15.00 ile 23 Ağustos Cuma günü saat 19.00 arası 28 saat su verilemeyecek bölgeler: Karşıyaka ilçesinin Şemikler, Mavişehir, Yalı, Atakent, Fikri Altay, Demirköprü, Soğukkuyu, İmbatlı, Dedebaşı, Goncalar, Nergiz, Bahriye Üçok, Bostanlı, Aksoy, Donanmacı, Bahariye, Bahçelievler, Tuna, Alaybey, Tersane mahalleleri. Çiğli ilçesinin Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent, Köyiçi mahalleleri. Bu bölgeye 23 Ağustos Cuma günü saat 19.00 ile 24 Ağustos Cumartesi günü saat 03.00 arasında 8 saat süreyle su verilecek.

23 Ağustos Cuma günü saat 09.00 ile 24 Ağustos Cumartesi günü saat 13.00 arası 28 saat su verilemeyecek bölgeler: Çiğli ilçesinin Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı mahalleleri. Bayraklı ilçesinin 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Turan, Onur, Doğançay, Postacılar, Körfez mahalleleri. Karşıyaka ilçesinin Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü mahalleleri. Bornova ilçesinin Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Meriç, Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar, Mevlana, Yıldırım Beyazıt, Çınar, Rafetpaşa, Kazım Dirik mahalleleri. Bu bölgeye 24 Ağustos Cumartesi günü saat 13.00 ile 21.00 arasında 8 saat süreyle su verilecek.

24 Ağustos Cumartesi günü saat 03.00 ile 25 Ağustos Pazar günü saat 07.00 arası 28 su verilemeyecek bölgeler: Karşıyaka ilçesinin Şemikler, Mavişehir, Yalı, Atakent, Fikri Altay, Demirköprü, Soğukkuyu, İmbatlı, Dedebaşı, Goncalar, Nergiz, Bahriye Üçok, Bostanlı, Aksoy, Donanmacı, Bahariye, Bahçelievler, Tuna, Alaybey, Tersane mahalleleri. Çiğli ilçesinin Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent, Köyiçi mahalleleri.

24 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00 ile 25 Ağustos Pazar günü saat 07.00 arası 10 saat su verilemeyecek bölgeler: Çiğli ilçesinin Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı mahalleleri. Bayraklı ilçesinin 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Turan, Onur, Doğançay, Postacılar, Körfez mahalleleri. Karşıyaka ilçesinin Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü mahalleleri. Bornova ilçesinin Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Meriç, Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar, Mevlana, Yıldırım Beyazıt, Çınar, Rafetpaşa, Kazım Dirik mahalleleri.